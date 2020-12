Interpol: Crima organizată deja tranzacționează vaccinuri antiCovid Organizatia internationala Interpol a transmis miercuri un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, indemnate sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile impotriva coronavirusului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Intr-o atentionare de securitate de nivel portocaliu, organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu sediul in orasul francez Lyon, avertizeaza asupra […] The post Interpol: Crima organizata deja tranzacționeaza vaccinuri antiCovid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populația generala a Romaniei ar putea fi vaccinta in lunile martie-aprilie ale anului viitor. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face “sezonier”, ca si vaccinul antigripal. El a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de…

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea sambata a unor magazine inchise in…

- Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, afirma ministrul Nicolae Ciuca, relateaza Agerpres. “Ministerul Apararii…

- Un cercetator britanic in domeniul geneticii evolutive a reușit sa organizeze, in trei luni, un laborator care sa procesese nu mai puțin de 3.800 de teste Covid in 12 ore. Și nu s-a oprit aici. El a pus la dispoziție time-line-ul și metodele care i-au permis automatizarea fluxurilor, practic intreaga…

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…

- Este razboi in interiorul PSD, declanșat dupa deciziile drastice luate de conducerea partidului, in urma rezultatelor la alegerile locale, fața de lideri marcanți din teritoriu care au pierdut acest scrutin. Organizația condusa de Marian Oprișan a pornit revoluția declanșand un conflict cu Marcel Ciolacu.…

- Lucrarile lui Galileo, Sir Isaac Newton și Goya au fost printre volumele de neinlocuit furate in Feltham, vestul Londrei, in 2017. Lucrari estimate la 2,5 milioane de lire sterline, subtilizate intr-un jaf dupa modelul „Misiune imposibila”, au fost recuperate intr-o operațiune internaționala. Povestea…

- Una dintre cele mai mari scurgeri de informații, care include tranzacții de aproximativ 2 trilioane de dolari, a dezvaluit cum cele mai mari banci ale lumii au permis criminalitații sa mute bani negri in jurul pamantului, scriu jurnaliștii BBC. De asemenea, documentele obținute de Buzzfeed News arata…