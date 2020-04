Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei germane de fotbal Bayern Munchen, a donat impreuna cu sotia sa, Anna, peste 200.000 de zloti (48.000 dolari) unui spital specializat in combaterea noului coronavirus, din tara sa natala Polonia, informeaza dpa. Banii vor fi…

- Jurgen Klopp (52 de ani), antrenorul lui Liverpool, a avut o reacție exagerata in timpul meciului cu Bournemouth, scor 2-1, din etapa #29 din Premier League. Dupa golul de 1-1 inscris de Mohamed Salah in minutul 25, Klopp a simulat mai multe lovituri de pumn in direcția arbitrului de rezerva: Some managers…

- FC Liverpool, liderul campionatului de fotbal al Angliei, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Bournemouth, intr-o partida contand pentru etapa a 29-a din Premier League, disputata sambata. Bournemouth, ocupanta locului 18 (primul retrogradabil) a deschis scorul pe Anfield…

- Participarea starului fotbalului egiptean Mohamed Salah la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, depinde doar de jucator si de clubul acestuia, FC Liverpool, a anuntat selectionerul echipei olimpice a Egiptului, citat de Reuters. Dupa includerea lui Salah in lotul largit de 50 de jucatori…

- Liverpool a facut un nou pas spre titlu in Premier League, sambata, dupa ce a invins-o clar pe Southampton, scor 4-0, intr-un meci contand pentru runda cu numarul 25. Echipa lui Jurgen Klopp are un avans de 22 de puncte fața de ocupanta locului secund, Manchester City, potrivit Mediafax.Dupa…

- FC Liverpool a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia Southampton, intr-o partida din cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata sambata. Atacantul egiptean Mohamed Salah a reusit o dubla in repriza secunda (72, 90), celelalte goluri ale "cormoranilor"…

- Atacantul german Leroy Sane s-a reunit cu lotul condus de Pep Guardiola. Jucatorul, care și-a rupt ligamentele incrucișate ale genunchiului drept in luna august 2019, a revenit la antrenamentele echipei Manchester City, potrivit Mediafax.Sane, in varsta de 24 de ani, s-a accidentat in Supercupa…

- Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, a reacționat dur cand reporterul i-a spus ca "ați putea pierde șase meciuri și tot ați fi campioni". Liverpool a trecut și de Wolves (2-1) și are 16 puncte avans fața de City și 40 de partide fara infrangere in Premier League.Extraordinara poveste scrisa de Jurgen…