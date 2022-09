Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul va stabili cati ani va sta dupa gratii fostul primar al Iasului. Fostul primar Gheorghe Nichita va reintra dupa gratii. Magistratii Curtii de Apel s-au pronuntat azi in dosarul „Amanta", sentinta fiind definitiva. Nichita a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dar perioada pe care o va…

- Fostul edil al orașului Iași se intoarce dupa gratii! Gheorghe Nichita a aflat, marți, decizia instanței, in cauza cunoscuta in spațiul public drept „dosarul Amanta”. Magistrații ieșeni s-au pronunțat in 30 august, decizia fiind definitiva. Gheorghe Nichita a fost condamnat definitiv, marti, la cinci…

- Polițiștii de la Botanica au reținut un barbat de 43 ani, dupa ce ar fi comis 16 furturi in sectoarele Botanica, Ciocana și Centru al capitalei.Individul este banuit ca ar fi furat mai multe biciclete din scarile și curțile blocurilor de locuit.

- Dani Mocanu are din nou probleme cu legea. Acesta este unul din cei mai controversați cantareți de la noi, iar fanii l-au vazut nu de puține ori in atenția autoritaților. Solistul o ține de o perioada din problema in problema. Oamenii legii au intrat in locuința sa din Pitești in cursul zilei de ieri,…

- Mediul infracțional se extinde iar acum a patruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizata ajungi sa fie transformați in bani virtuali apoi retrași prin diverse aplicații ce nu pot fi urmarite.Pentru a-i putea prinde pe cei care spala bani in acest mod autoritațile…

- „Nașul” Mircea Sandu a primit o veste teribila, in dosarul DIICOT in care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat: acesta va fi judecat de magistratul care a dat pedepse uriașe in cazul „Unifarm”, care viza achiziția de maști in timpul pandemiei de COVID-19.

- ​Catalin Drula a fost ales președinte al USR din primul tur de scrutin al alegerilor din USR. El a obtinut peste 71% din voturi. ​„E un mandat de a face opoziție pe bune actualei puteri falimentare, e un mandat pentru organizare și seriozitate interna, e un mandat ca USR sa dea premierul și președintele…

- Potrivit unor surse, Lucian Dorel Faliboga este fost inspector scolar in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, profesor in Mangalia. Contactat telefonic de reporterii ZIUA de Constanta, in vederea obtinerii unui punct de vedere cu privire la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Constanta,…