Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Adrian Boncu, lider al lumii interlope din Timisoara, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DIICOT, el fiind acuzat ca a ordonat unor apropiati sa-l impuste pe jurnalistul Dragos Bota, editorul sef al publicatiei pressalert.ro. Lucian Adrian Boncu si un complice al sau, R.B., sunt acuzati…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara sunt asteptati sa pronunte sentinta finala intr-un dosar de coruptie in care a fost trimis in judecata un politist din Arad, declarat nevinovat in prima instanta de toate infractiunile pentru care a fost trimis in judecata.