Stiri pe aceeasi tema

- Un interlop din Targoviste a fost retinut de Politie pentru instigare la violenta publica, pe o retea de socializare, inainte de proteste. Barbatul a intrat in vizorul oamenilor legii pentru amenintari la adresa fortelor de ordine: „Diseara nu plecam pana nu mutilam un jandarm”.

- .Este ancheta la Jandarmeria din Braila, dupa un incident ce s-a petrecut ieri seara, la protestele anti-masca din oras. Un grup de protestatari, dintre care unii minori, au intrat in altercatie cu fortele de ordine.

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa protestele anti-restricții de aseara din toata țara. „Romania este o democrație funcționala și matura, in care libera exprimare a opiniilor este garantata. Libertatea de gandire nu poate fi ingradita, toți avem dreptul la opinie și dreptul…

- Uniunea Europeana, prin vocea Inaltului reprezentant Josep Borrell, a condamnat duminica seara "o escaladare inacceptabila a violentei"si "o cale absurda" aleasa de junta militara din Myanmar, dupa ce sambata s-a inregistrat cea mai sangeroasa represiune dupa lovitura de stat militara din 1 februarie,…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.In perioada 1 – 7 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, 24 februarie, in fața Palatului Cotroceni, pentru ca au folosit fumigene. Potrivit Jandarmeriei București, au fost aplicate patru amenzi organizatorilor protestului in valoare totala de…

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, in fața Palatului Cotroceni, pentru ca au folosit fumigene, transmite Mediafax.

- Peste 1.050 de persoane au fost arestate marți in timpul mitingurilor din Rusia in favoarea oponentului Alexei Navalnii, condamnat la doi ani și opt luni de inchisoare, potrivit datelor oferite de ONG-ul OVD-Info, informeaza AFP, citeaza hotnews.ro.