Interes scăzut ptr vaccinare/7,5 milioane schema completă/1,7booster #CoVID Interes scazut ptr vaccinare/7,5 milioane schema completa/1,7booster #CoVID Foto: Arhiva. Interesul pentru vaccinarea anti-CoVID, se menține scazut în țara noastra. În ultimul interval de timp numai 8.600 de români au facut prima doza, în timp ce tot mai multe persoane fac doza booster, ieri au fost 14.600. În prezent 7,5 milioane de români au schema completa de vaccinare, dintre care 1,7 milioane au facut și doza 3. Între timp, continua pregatirile pentru imunizarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

