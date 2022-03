Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Romania, TIAD, organizație patronala reprezentativa, se alatura eforturilor pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina: „Incepand de ieri seara, facem un efort intens pentru a ne aduce cetațenii din Ucraina la București și a-i gazdui la centrul de evacuare amenajat…

- Centrul pentru Studiul Democrației, una dintre cele mai importante organizații care contribuie la studiul saraciei energetice in Romania, a inființat Observatorul Roman al Saraciei Energetice, un proiect in premiera la nivel național. Scopul acestei inițiative este de a oferi o perspectiva de 360 de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a ajuns azi la nivelul halucinant de 3,53% pe an, dupa ce ieri a crescut și dobanda de politica monetara. Consultantul de strategie al BNR, Adrian Vasilescu, ne avertizeaza ca se vor…

- Statistici Revolut – Utilizatorii Revolut din Romania au realizat 107 milioane tranzacții anul trecut și suma totala tranzacționata a crescut cu 19,5% fața de 2020 – Cheltuielile alocate calatoriilor au depașit nivelul inregistrat in 2019, iar shopping-ul in magazine și-a revenit ușor. In general, cumparaturile…

- CARAȘ-SEVERIN – Aceasta a fost afirmația senatorului Ion Mocioalca, privitoare la situația economico-sociala, din țara noastra! „Chiar din prima luna, cetațenii au putut vedea o schimbare profunda a modului de a guverna Romania”, a declarat parlamentarul carașean. Totodata, acesta a enumerat masurile…

- Studiu Deloitte Șase din zece (60%) romani din generațiile Millennials și Z vor un program de lucru flexibil și sa lucreze din diferite locuri, inclusiv de acasa, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Central Europe First Steps into the Labour market, desfașurat in 19 țari europene,…