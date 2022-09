Stiri pe aceeasi tema

- China continentala a inregistrat primul caz de variola maimuței, iar la o zi dupa anunțul autoritaților, Wu Zunyou, epidemiolog șef la Centrul chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, i-a avertizat pe oameni sa nu intre in contact cu strainii pentru a evita o posibila infectare, relateaza CNN…

- Autoritațile din orașul chinez Chongqing au decis sa faca o testare in masa intr-o incercare de a limita un focar de COVID, astfel ca milioane de oameni s-au așezat la cozi pentru a fi testați și au așteptat ore in șir pe strazi, in condițiile in care orașul este afectat de un val de caldura, cu temperaturi…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va decide joi daca va declara variola maimuței o urgența sanitara globala, starnind critici din partea unor oameni de știința africani de renume, care spun ca aceasta reprezinta o criza in regiunea lor de ani de zile. Deliberarile OMS la aceasta epidemie urmeaza…