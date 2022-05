Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Danut Marius Bertea, parohul Parohiei Buna Vestire, din Constanta, a fost invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 6 aprilie, de la ora 14.00. "Copilul care plange in biserica uneori vorbeste cu Dumnezeu. Dar noi nu l intelegem ce spune. Dar Dumnezeu il asculta, este modul lui de a canta,…

- Topul celor mai bune licee din Romania in funcție de notele minime de admitere. In Romania exista mai multe licee unde notele minime de admitere sunt pana in 9.90. Doar anumiți elevi pot ajunge acolo, iar nume de seama le-au absolvit. Pe primul loc este un liceu din Capitala. Topul celor mai bune licee…

- A trecut o luna de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, astfel ca in tot acest timp au murit zeci de mii de oameni, unii dintre ei continuand sa fuga din fața bombardamentelor și in aceste momente. Recent, o imagine cu o mama ucraineanca care incearca sa scape cu viața din atacuri impreuna…

- Echipele RAJA S.A. vor efectua marti 29 martie 2022 lucrari de sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila, in zona Hotel Colonade din municipiul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, in intervalul orar 09.00 ndash; 15.00, vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de…

- Victor-Ioan Dumbrava, elev in clasa a 12-a la Colegiul National „Mircea cel Batran” din Constanta, a fost medaliat cu bronz la sectiunea Fizica a olimpiadei care a reunit aproximativ 1.200 de elevi, din 21 de tari.

- Contractul de prestari servicii privind serviciul de promovare aferent proiectului "Cresterea eficientei energetice a imobilului Colegiul National Mircea cel Batran" din municipiul Constanta a fost atribuit de municipalitate societatii Lemings SRL Administratorul societatii si asociat unic este Valentin…

- Academia Navala "Mircea cel Batran" a organizat marti, 22 februarie, festivitatea de absolvire a cursurilor de baza "Folosirea in lupta a tehnicii si armamentului naval si navigatia in siguranta" si "Folosirea in lupta a sistemelor electromecanice navale militare si logistice de consum".Cei 66 de aspiranti…

- Psiholog Roxana Rusu, Arcadia: Se observa tot mai des in cabinetul de psihologie solicitari din partea familiilor cu copii mici. Acestia evidentiaza in primul rand intarzierea in dezvoltarea limbajului, atentie scazuta sau absenta reactiilor in sarcini sau jocuri specifice varstei, manifestari de nervozitate,…