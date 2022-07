Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a publicat pentru consultare publica documentele aferente licitației 5G pentru nou spectru de frecvența. Proiectul va sta in consultare publica pana la cel mult 10 august 2022. Știre in curs de actualizare The post ANCOM…

- Portarea numarului de telefon și schimbarea furnizorului de internet, in maximum o zi lucratoare. Legea a intrat in vigoare Incepand din 10 iulie 2022, portarea numarului de telefon mobil și schimbarea furnizorului de internet vor trebui sa se faca in maximum o zi lucratoare. Furnizorii de telefonie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru aprobarea OUG privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei. Potrivit…

- Din 1 iulie, tarife mai mici la roaming in statele UE. Noile reglementari aduc mai multe facilitați pentru telefonie și internet Din 1 iulie 2022 intra in vigoare un nou regulament privind roamingul in interiorul UE, care extinde regulile actuale și aduce noi completari, potrivit ANCOM ( Autoritatea…

- Facturile de gaze si energie electrica vor fi mai clare. Informațiile vor fi mai transparente și pe ințelesul tuturor consumatorilor. Parlamentul a adoptat, cu amendamente, legea de aprobare a OUG 27/2022, privitoare masurile de plafonare a prețurilor la gaze și energie pana la 31 martie 2023, iar…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționala stocarea și furnizarea de date de trafic prin Codul Comunicațiilor , insa a considerat legale alte prevederi. Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) critica decizia: „CCR, in actuala formula, a ratat o șansa uriașa de a demonstra ca drepturile…

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix, a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost initiat de parlamentarii…

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.