- Primaria Alba Iulia a prezentat luni sistemul de realitate augmentata (AR), ce a fost pus in funcțiune la Muzeul Principia din Piața Cetații. Pe unul dintre pereții de sticla exteriori ai muzeului, cu ajutorul tehnologiei, sunt proiectate imagini video, cu care vizitatorii vor putea interacționa virtual.…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Alba Iulia, orașul LIDL-urilor: Lucrarile la cel de-al treilea supermarket, pe ultima suta de metri Incet, incet, Alba Iulia se transforma in orașul LIDL-urilor: lucrarile la cel de-al treilea supermarket sunt pe ultima suta de metri, dupa deschiderea celui de-al doilea, din…

- Grupul german E.ON si constructorul auto Audi au pus in functiune cel mai mare sistem fotovoltaic de pe acoperis din Europa, de 12 MW, pe o suprafata de aproximativ 160.000 de metri patrati, la sediul fabricii Audi din Gyor, Ungaria."Impreuna cu E.ON, Audi a construit un parc solar pe acoperisurile…

- O companie de tehnologie americana a dezvoltat un dispozitiv de comunicare bazat pe realitate augumentata prin care cainii sa poata fi dirijati mai eficient in operatiuni militare speciale, inclusiv pe campul de lupta.

- Turiștii din Loch Ness au ramas șocați dupa ce au vazut in timpul unei excursii cu barca un monstru imens in lac. Legenda din Loch Ness ii intriga pe oamenii de știința, dar recent un grup de experți spera ca va dezvalui ce se ascunde in adancurile lacului din nordul Scoției. Monstrul din Loch Ness,…

- Administrațiile locale din Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Teiuș, Blaj, Aiud și Ocna Mureș, Consiliul Județean Alba și Compania Naționala Caile Ferate Romane pregatesc un parteneriat pentru implementarea, cu ajutorul fondurilor europene, a unui proiect ce prevede realizarea unui sistem de transport feroviar…

- Alba Iulia nu a fost gandit pentru mașini. Orașul a fost planificat in așa fel incat sa fie sustenabil și ușor de parcurs, din punctul A in punctul B. Incepand cu anii ‘90 numarul de mașini a crescut enorm, dar in 2020 numarul de parcari este foarte departe de a echivala numarul de autoturisme din oraș.…

- Turiștii și cetațenii care au platit parcarea publica in municipiul Alba Iulia, deși o puteau folosi gratuit pe timpul starii de alerta și de urgența, nu iși vor primi banii inapoi. Sistemul de taxare funcționeaza pe baza regulamentului aprobat de Consiliul Local, iar serviciul nu poate fi suspendat,…