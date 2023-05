Inter Milano, pas important spre finala Champions League

Stiri pe aceeasi tema

- Vinicius Junior și Kevin de Bruyne au marcat cele doua goluri ale remizei, 1-1 (1-0) dintre Real Madrid și Manchester City, din primul tur al semifinalei Ligii Campionilor, jucat pe Stadio Santiago Bernabeu, din Madrid, informeaza Mediafax.Gazdele au deschis scorul puțin dupa prima jumatate de ora…

- Real Madrid intalnește, marți seara, pe teren propriu, de la ora 22.00, pe Manchester City, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In sferturi, Real a eliminat-o pe Chelsea Londra, pe care a invins-o in ambele manșe cu același scor de 2-0. City a trecut de Bayern Munchen, dupa 3-0 pe…

- Ultimele doua sferturi de finala ale UEFA Champions League s-au disputat miercuri, 19 aprilie: Bayern Munchen – Manchester City 1-1 (in manșa intai 0-3) și Inter Milano – Benfica Lisabona 3-3 (FOTO, in tur 2-0). Manchester City și Inter Milano s-au calificat in semifinalele competiției, alaturi de Real…

- Atacantul norvegian Erling Haaland si-a consolidat pozitia de golgheter al actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a marcat golul echipei Manchester City in deplasare cu Bayern Munchen (1-1), miercuri seara, in mansa secunda a sferturilor de finala, potrivit Agerpres.Haaland a ajuns…

- Real Madrid – Manchester City si Milan – Inter sunt semifinalele Ligii Campionilor. De altfel, este pentru al doilea an consecutiv cand Real Madrid si Manchester City se intalnesc in semifinale. Vor fi doua semifinale de foc in Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City, dar si derby-ul milanez…

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- In cursul zilei de vineri, la sediul UEFA din Nyon, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City – Bayern și Real Madrid – Chelsea, in sferturile de finala din Liga Campionilor! Tragerea la sorți de la Nyon a decis și țintarul semifinalelor Poate cel mai…

- Marți, 21 februarie, au fost programate doua partide din prima manșa a „optimilor" UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt – SSC Napoli 0-2 și FC Liverpool – Real Madrid 2-5 (FOTO). „Cormoranii" au condus cu 2-0 inca din minutul 14, dar s-au prabușit dupa ce portarul Alisson (FOTO) a degajat in Vinicius…