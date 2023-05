Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și Real Madrid disputa marți, de la ora 22:00, manșa decisiva a semifinalei Ligii Campionilor. In tur, pe Santiago Bernabeu, a fost 1-1. Partida de astazi va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Inter este prima finalista din Liga Campionilor.…

- Finala UEFA Champions League din acest sezon este programata la Istanbul, insa alegerile prezidențiale care vor avea loc la finalul lunii mai i-a pus pe ganduri pe oficialii forului continental, care iau in calcul sa mute jocul in alta țara a Europei.

- Autorul golului care a declanșat furia nerazzurra in Derby della Madonnina, bosniacul Edin Dzeko a fost ales jucatorul meciului de toata presa italiana. Este al doilea cel mai varstnic marcator in eliminatoriile Ligii Campionilor, depașit doar de Ryan Giggs. Inter a invins-o pe AC Milan cu 2-0 in deplasare…

- Meciul AC Milan - Inter 0-2, in turul semifinalelor Champions League, a fost un adevarat izvor de glume pentru suporteri. AC Milan a gazduit prima manșa a semifinalelor, dar s-a vazut invinsa de marea rivala. Inter a rezolvat meciul rapid, cu doua goluri inscrise in minutele 8, respectiv 11, iar rossonerii…

- Inter a invins-o pe AC Milan, 2-0, in manșa tur a semifinalelor Champions League. Golurile partidei au fost marcate de Edin Dzeko și Henrikh Mkhitaryan. Manșa retur este programata marți, 16 mai. AC Milan – Inter 0-2 Min. 90+4. Final de meci! Min. 64: Bara pentru Milan! Tonali a lovit stalpul din dreapta…

- Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la disputa dintre AC Milan și Napoli, din sferturile Ligii Campionilor. Arbitrul roman va fi la centru miercuri seara, de la ora 22:00, in unul dintre sferturile UEFA Champions League. Va conduce pe „San Siro” duelul 100% italian, AC Milan - Napoli, anunța FRF.ro.…

- Napoli poate reprezenta marea surpriza a acestui sezon de UEFA Champions League. Calificata in premiera in sferturile de finala ale competiției, gruparea napoletana este cu ochii pe trofeu. Pana sa spere insa la finala de la Istanbul, gruparea antrenata de Luciano Spalletti trebuie sa treaca mai intai…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…