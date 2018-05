Intemperii în Sri Lanka: 23 de persoane decedate şi 75.000 de sinistraţi în urma musonului Cel putin 23 de persoane au murit si peste 75.000 au ramas fara acoperis in urma ploilor torentiale din timpul musonului, care afecteaza de zece azile Sri Lanka, in timp ce se asteapta o ameliorare a conditiilor meteo duminica in sud-vestul insulei, relateaza EFE.



Cel putin 166.228 de persoane au fost afectate de ploile si vanturile violente care s-au abatut asupra a 20 de districte, mai ales in jumatatea de sud a tarii, unde au fost distruse 118 de case si au fost afectate 5.073 de locuinte si 241 de infrastructuri, potrivit Centrului de Gestionare a Dezastrelor.



La operatiunile…

Sursa articol: agerpres.ro

