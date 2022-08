Inteligența Artificială, noul mogul al presei. Cine controlează mass-media de acum înainte Dintotdeauna, informația a reprezentat arma indreptata amenințator spre tampla „Elitei” ce dirijeaza mersul lucrurilor in lume. Libertatea de exprimare este glonțul de pe țeava și fix aici se incearca in prezent „rezolvarea” problemei. Jurnalismul independent traiește periculos de cand au aparut „factcheckerii”, dar cumva tot a reușit sa duca mesajul corect spre receptorii sai. Acum, […] The post Inteligența Artificiala, noul mogul al presei. Cine controleaza mass-media de acum inainte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Florin Salam, „omorat” de presa naționala, transmite ca este in viața, insa atrage atenția ca incidentul reprezinta „o palma” asupra credibilitații mass-mediei.

- Deși inițial nu intenționase sa se intalneasca cu presa – asupra motivelor au circulat diverse comentarii -, președintele Emmanuel Macron a decis totuși sa se intalneasca in ziua de 14 iulie cu doua reputate jurnaliste de la posturile de televiziune France 1 și France 2. Principalul scop al președintelui…

- Pentru acesta, Comisia a lansar o cerere de propuneri, in valoare de 9 milioane EUR, pentru conținut media online destinat tinerilor europeni. Ieri, 8 iulie, Comisia a publicat o cerere de proiecte in valoare de 9 milioane EUR pentru a sprijini producția de știri din intreaga Europa pe teme de actualitate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca, la un deceniu si jumatate de la aderarea la Uniunea Europeana, tara noastra este inca mult in urma la incluziunea sau intermedierea financiara, iar romanii se afla „mult” sub media europeana a populatiei care face cumparaturi online, potrivit Agrerpres.…

- Statele Unite au acuzat luni Rusia ca a „intimidat” corespondentii presei americane la Moscova, convocati de diplomatia rusa, care i-a amenintat cu represalii din cauza sanctiunilor americane, relateaza AFP.

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informeaza sambata DPA/PA Media. Numele cantaretei si cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt mentionate…

- Dragul meu, bine te-am gasit! Nu-mi place sa te las singur, dar e necesar sa plec din cand in cand. Știu ca nu-ți e pe plac, dar nici nu te superi. Sunt convinsa ca ințelegi. Am copilarit doua zile la București, cu fiica noastra și cu Andrei, nepotul meu. Ieri, am fost impreuna la lansarea CD-ului cu…

- Comisia Europeana a decis joi, 19 mai, sa trimita Romania, Cehia, Irlanda, Slovacia și Spania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea in legislație a Directivei UE privind serviciile mass-media audiovizuale. Comisia solicita impunerea de sancțiuni financiare impotriva acestor…