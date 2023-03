Inteligența artificială, negustorul de îndoieli Modelele lingvistice importrante, precum ChatGPT, sunt furnizori de plauzibilitate. Roboții de chat, mulți dintre ei bazați pe așa-numita inteligența artificiala generativa, sunt antrenați sa raspunda la intrebarile utilizatorilor, cautand pe internet informații relevante și știri credibile. Cel puțin așa se spera. Dar exista o problema: deoarece datele disponibile public conțin informații eronate și dezinformari, este […] The post Inteligența artificiala, negustorul de indoieli first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

