- Aproximativ 1.000 de mașini au fost blocate timp de 24 de ore pe o autostrada din Suedia din cauza zapezii. Militarii suedezi au livrat in zona alimente și apa, potrivit Sky News.Incidentul a avut loc pe artera E22 in zona Skane din sudul Suediei. Mașinile au ramas blocate miercuri dimineața, pe…

- O clujeanca a relatat experiența avuta sambata seara, cand a fost lasata in drum de un șofer Bolt, care nu putea urca strada Buna Ziua, din cauza zapezii. Femeia a spus ca ”boltistul” a facut tot ce a putut, dar strada nu era deszapezita.”Aia de la deszapezire dorm, ca se circula foarte greul prin…

- Blackout in 412 localitați din tara, acolo unde 314.000 de persoane au ramas fara curent electric din cauza condițiilor meteo. Raed Arafat a anuntat ce masuri se iau la nivel de DSU si MAI pentru a-i evacua pe cei blocați in zapada si pentru a asigura alimentarea cu energie in zonele esentiale.…

- Dimineața zilei de 26 noiembrie 2023 a reprezentat momentul sosirii iernii in toata regula pentru mulți cetațeni din țara. Ninsorile și viscolul i-au surprinis pe mulți dintre locuitori in ciuda faptului ca au fost emise alerte meteo prin care s-au anunțat condiții nefavorabile ale vremii. Iata care…

- Toate școlile din județul Galați vor fi inchise din cauza viscolului și zapezii, au anunțat autoritațile. „Orele vor fi recuperate in funcție de cum va stabili Inspectoratul Școlar Județean Galați”, informeaza reprezentanții Prefecturii.

- Cursurile in judetul Braila sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului puternic. Conform ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet. Citește și: A venit iarna: Zeci de mii de oameni sunt izolați, nu au electricitate,…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii dificile, ninsoare si vant puternic cu rafale de 95 km h 100 km h, pe raza judetelor din sud estul tarii, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.Astfel, pe raza SRCF Constanta, din cauza ninsorii viscolite si a rafalelor puternice de vant,…

- CFR Calatori a introdus mai multe restricții incepand de sambata seara, 25 noiembrie, ora 19.00, din cauza vremii nefavorabile care afecteaza mai multe zone din țara și ținand cont de avertizarile meteo pentru aceasta perioada, se arata in comunicatul companiei.„Aceste restricții se aplica in special…