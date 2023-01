Întârzieri ale trenurilor din cauza condiţiilor meteorologice ”Trenul R 8007 va ajunge cu intarziere la Constanta, deoarece intre Sarulesti si Lehliu (firul I) i s a rupt pantograful, defectiune care a cauzat inclusiv ruperea firului de contact”, a transmis, vineri seara, CFR. Sursa citata a precizat ca garnitura a fost repusa in circulatie cu alta locomotiva, la destinatie urmand sa ajunga cu o intarziere de 193 de minute. ”Mentionez faptul ca celelate trenuri nu au fost afectate acestea fiind retrasate sa circule pe firul II”, a transmis Oana Branzan, purtator de cuvant al CFR. Potrivit acesteia, intarzierea inregistrata de trenul IC 536 (96 de minute)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul R 8007 va ajunge cu intarziere de 193 de minute la Constanța, deoarece intre Sarulesti și Lehliu (firul I) i s a rupt pantograful, defecțiune care a cauzat inclusiv ruperea firului de contact, transmite CFR SA.

- ”Trenul R 8007 va ajunge cu intarziere la Constanta, deoarece intre Sarulesti si Lehliu (firul I) i s a rupt pantograful, defectiune care a cauzat inclusiv ruperea firului de contact”, a transmis, vineri seara, CFR.Sursa citata a precizat ca garnitura a fost repusa in circulatie cu alta locomotiva,…

- ”In intervalul 29 decembrie 2022 – 4 ianuarie 2023, pe Aeroportul “Henri Coanda”, 113 zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute. Pentru 64 dintre acestea, companiile aeriene au raportat drept cauza intarzierea sau rotatia echipajelor sau aeronavelor”m transmite…

- Timp de o saptamana, 213 zboruri au avut intarzieri mai mari de 60 minute, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti. Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti anunța ca pe Aeroportul Otopeni, in intervalul 15-21 decembrie 2022, un numar de 213 zboruri (aterizari si decolari) au avut intarzieri…

- ”In intervalul 1 – 7 decembrie 2022, pe Aeroportul “Henri Coanda”, 86 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute. Pentru 30 dintre acestea, companiile aeriene au raportat drept cauza intarzierea sau rotatia echipajelor sau aeronavelor”, a transmis, joi, CNAB. …

- ​CFR SA anunța ca in sudul țarii sunt in derulare lucrari de reparații linii și instalații feroviare in valoare de 255 milioane lei. Cele mai multe sunt in București, dar se vor face reparații și la Giurgiu, Constanța, Lehliu, tronsonul Predeal - Brazi, Ciulnița și Slobozia.

- Dupa opt ani de pauza, ​ CFR Calatori readuce trenurile Intercity in Romania, cu toate ca nu exista vagoane noi, iar infrastructura feroviara este la pamant. Astfel ca, acestea vor circula pe distanțe lungi, cu viteze de sub 60 km/h. Din 12 decembrie, ​CFR Calatori va readuce trenurile Intercity (IC)…