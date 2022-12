Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Universitatea Craiova a anuntat, joi seara, intr-un comunicat publicat pe Facebook, ca va boicota companiile austriece. Asta dupa ce Austria a blocat aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. „In urma atitudinii revoltatoare a Republicii Austria, de a bloca accesul Romaniei la Spatiul Schengen,…

- E frumoasa, celebra și nu se abține din a spune lucrurilor pe nume. Antonia a transmis un mesaj dur celor care o critica, spunand ca a avut de-a face tot timpul cu femei care o urasc, inca din adolescența.

- Andreea Banica se muta in casa noua alaturi de familia ei. Construcțiile la noua locuința sunt in toi, iar artista a aratat cum va fi vila cand va fi gata. Cantareața este nerebdatoare sa se mute in noua casa, acolo unde muncitorii lucreaza intens pentru a termina totul la timp. Andreea Banica a postat…

- De mai bine de o saptamana, Betty, frumușica fiica a manelistului Florin Salam, a contactat o raceala puternica, in urma careia i-a fost afectata vocea. Și cum artista urmeaza sa intre in studio saptamana viitoare pentru relansarea carierei sale, aceasta a ajuns pe perfuzii și antibiotice, pentru a-și…

- Ministerul Apararii Nationale a avertizat, marți, despre revenirea speculatiilor pe tema unor asa-zise pregatiri pentru mobilizarea rezervistilor. Intr-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook, MApN susține ca in mediul online circula o adresa trimisa de Directia de Sanatate Publica a judetului…

- Problemele nu dispar din viața Vicai Blochina! In plin proces cu administratorul blocului, pe motiv ca vedeta nu și-a platit datoriile la intreținere, acum Vica Blochina se confrunta cu o noua problema. Vedeta susține ca a fost jefuita de administrația blocului și ca mai multe bunuri i-au fost furate.…

- Deniz Brizo și-a iertat soțul, dupa ce a tradus-o, insa acum a gasit poze și videoclipuri in telefon cu femeia pe care a primit-o chiar la ea in casa, la randul ei maritata și cu copil acasa. Iata ce a dezvaluit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars!