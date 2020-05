Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a povestit la Digi24 ca a mers la magazin și a trebuit sa-l roage pe paznicul de la intrare sa-i ia temperatura. El arata cum funcționeaza cei care refuza sa se supuna acestei reguli.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 iesirea nervoasa al liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu care a refuzat sa poarte masca in sedinta de Consiliu Judetean. Acesta precizeaza ca gestul lui Buzatu este unul politic, de discreditare a autoritatii. Gazetarul si-a imaginat apoi cum ar fi…

- Restaurantul Noma, desemnat cel mai bun restaurant din lume de patru ori, s-a redeschis la Copenhaga in postura unui bar cu vin și burgeri, acesta fiind modelul de business ales de chef-ul Rene Redzepi in perioada epidemiei de coronavirus, conform Bloomberg. In mod normal, o masa la Noma putea fi…

- Dragoș Patraru enumera azi toate teoriile pe care oamenii le aud despre purtarea maștilor, dar vorbește și despre reticența unora fața de triajul care se face la intrarea in magazine, cand li se ia temperatura. “Pe toate site-urile, pe toate televiziunile gasești medici, pneumologi care spun... care…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, intr-un interviu pentru Stirileprotv, decizia CCR de a declara neconstituționala ordonanța de urgența ce a marit amenzile date incepand cu data de 1 aprilie, pentru nerespectarea restricțiilor impuse de epidemia Covid-19. "Daca ne uitam ce s-a intamplat și…

- Cristian Tudor Popescu spune ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ales data de 15 mai pentru ieșirea din starea de urgența din punct de vedere politic: ” pentru a salva PNL”. Mai mult, jurnalistul spune ca numarul de victime va crește dupa 15 mai daca nu se respectam regulile de prevenție. ”15…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis marți, la Digi24, ca discursul de astazi al președintelui Klaus Iohannis a fost unul bine-venit, mai ales in condițiile in care Ciolacu, Ponta și Tariceanu au o abordare criminala, vrand sa nu voteze prelungirea starii de urgența ce se impune din cauza epidemiei…

- Am stat sa ma gandesc de cateva ori cum s-o spun. Decalajul dintre noi și Italia e de cateva saptamani, dar nimeni n-are rigoarea aia infernala sa-l foloseasca la maxim! La ce e buna liniștea asta dinaintea furtunii, privind la drama pe care o traiesc italienii, daca pe noi ne poarta prezentul cum poarta…