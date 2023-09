Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a sesizat poliția despre faptul ca a descoperit o cultura de cannabis in propria sa livada. Barbatul le-a spus polițiștilor ca a inchiriat imobilul cu tot cu livada unor persoane din Timișoara. Polițiștii au gasit in livada cu pricina o cultura outdoor formata din 103 plante de cannabis, in…

- Captura record de cocaina in Spania. 9 tone și jumatate de stupefiante au fost descoperite in portul Algeciras, ascunse printre cutii cu banane, intr-un container expediat din Ecuador, scrie digi24.ro .

- Scandalul provocat de gestul lui Luis Rubiales, președintele Federației de Fotbal din Spania, dupa ce ”La Roja” a caștigat Cupa Mondiala de fotbal feminin, ia amploare. Dupa ce premierul a avut o reacție dura la adresa acestuia, acum jucatoare sarutata pe gura de Luis Rubiales i-a cerut demisia. Jenni…

- Spania a castigat in premiera Cupa Mondiala de fotbal feminin, dupa ce s-a impus cu 1-0 in fața Angliei, in finala disputata pe „Stadium Australia” din Sydney. In fata a peste 75.000 de spectatori veniți sa asiste la finala de la Sydney, naționala de fotbal feminin a Spaniei și-a trecut in palmares…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei duce, de regula, o viața luxoasa dar discreta la Palatul Zarzuela, situat la marginea Madridului, insa se abate din cand in cand de la programul sau obișnuit pentru a participa la evenimente sau pentru a merge la schi.

- Chiar daca rata inflației a scazut in Uniunea Europeana, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Romania sunt statele membre cu cele mai ridicate prețuri de consum, potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). In luna iulie, țarile membre cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației…

- Premierul spaniol in exercitiu, socialistul Pedro Sanchez, a declarat miercuri ca intentioneaza sa ceara votul de incredere al parlamentului pentru a forma un nou guvern, dupa alegerile legislative neconcludente din 23 iulie.

- Iluzia optica la ea acasa in "Infinituum", cel mai mare labirint de oglinzi din Romania, deschis la Targu Mureș. Acesta a fost conceput de doi frați, oameni de afaceri din oraș, care au replicat și imbunatațit un model vazut anii trecuți intr-o excursie in Spania. Conceptul de labirint de oglinzi modular…