Stiri pe aceeasi tema

- Inghetul a perturbat sambata traficul international pe reteaua feroviara belgiana si va provoca intarzieri pentru trenurile cu plecare din Belgia pe tot parcursul zilei, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Infrabel, care gestioneaza infrastructura, transmite AFP. Fii la curent cu…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, sambata, ca pregatirile pentru reuniunea ministrilor de Externe ai NATO sunt in toi, doar trei zile mai fiind pana la debutul evenimentului. Salile Palatului Parlamentului sunt pregatite pentru intalnirile oficiale, iar drapele si logo NATO au fost amplasate…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc astazi, la Palatul Victoria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Estimarile Comisiei Europene privind imbunatațirea substanțiala a perspectivei de creștere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani și straini, afirma, vineri, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Romania continua sa fie alaturi de Ucraina pe drumul sau spre pace, libertate și reconstrucție, a afirmat premierul Nicolae Ciuca in timpul intrevederii cu ambasadorul ucrainean la București, Ihor Prokopchuk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ministrul Forțelor Armate din Franța, Sebastien Lecornu, cei doi discutand in detaliu despre evoluțiile și situația din regiune in contextul agresiunii ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Franței l-a primit miercuri pe cancelarul german la Palatul Elysee, pe fondul tensiunilor dintre cele doua țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria cu reprezentanții Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din Romania și a discutat despre problemele cu care se confrunta foștii deținuți politici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…