- Cunoscuta actrița Maia Morgenstern a avut parte de o experiența deosebita și, totodata, memorabila, in seara exploziilor de la Crevedia, motiv pentru care, a vrut sa o impartașeasca cu prietenii sai de pe Facebook. Astfel, Maia Morgenstern a dezvaluit ca se afla la o nunta in momentul in care a avut…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din SUA a declarat marti ca Henry Liu, partener la firma de avocatura Covington Burling, va fi noul director al Biroului pentru Concurenta, care se ocupa de procese impotria unor companii uriase, cum sunt Meta Platforms si Amazon, transmite Reuters. Liu a fost numit…

- Laura Giurcanu, fosta concurenta de la Survivor Romania, și Sanziana Negru au acceptat provocarea de a forma o echipa la America Express 2024 și de a pleca pe Drumul Soarelui (Mexic, Guatemala și Columbia), experiența pe care nu o vor putea uita prea curand.Filmarile deja s-au incheiat, cele 9 echipe…

- Internationalul elvetian Yann Sommer este noul portar al echipei de fotbal Inter Milano, a anuntat luni clubul italian, care cauta un goalkeeper cu experienta dupa plecarea camerunezului Andre Onana la Manchester United, informeaza AFP."Experienta, leadership si daruire, acestea sunt calitatile pe…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov au participat impreuna la America Express pentru sezonul ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile au durat 2 luni, iar zilele trecute, concurenții s-au intors in Romania. Prezentatoarea Tv, Iuliana Pepene, a povestit pe Instagram cum a trait experiența și ce…

- Ne aflam intr-o perioada a concediilor, in care foarte mulți romani aleg Grecia ca destinație de vacanța. Și cum țara este relativ aproape de Romania, o buna parte dintre aceștia opteaza pentru a merge cu mașina personala in vacanța. Haide sa vedem la ce sa fie atenți aceștia, pentru a nu se trezi cu…

- Poliția elena nu pare sa stea la discuții atunci cand vine vorba de incalcarea regulilor de circulație. Nici macar atunci cand e vorba de turiști. O dovedesc poveștile romanilor, impartașite pe diferite grupuri dedicate iubitorilor de vacanțe, de pe rețelele de socializare.