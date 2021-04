Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau s-au intalnit ieri la Primaria Timișoara cu reprezentanții CNAIR și ai companiei care realizeaza studiul de fezabilitate pentru a discuta despre traseul centurii de vest a orașului. La discuții au fost invitați și reprezentanții Primariei Sacalaz.…

- Primaria Timișoara vede ca și rezolvata problema sensului giratoriu Drumul Boilor - Centura Timișoara Sud. Proiectantul șoselei de ocolire lucreaza deja la un act adițional pentru includerea intersecției in proiect, spune viceprimarul Ruben Lațcau. Iar Drumul Boilor va fi dat in folosința abia cand…

- S-au racit relațiile intre primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau. In ziua in care s-a vaccinat impotriva Covid-19, Fritz, a pierdut o reuniune ultra-secreta chiar in primaria pe care o conduce. Una despre cum se poate pune pe butuci Colterm. Intalnire de taina, astazi 2 aprilie, la Primaria…

- Zeci de oameni de afaceri din Timișoara și-au deschis restaurante, cafenele sau baruri in spații ale primariei, pentru care platesc o chirie intreaga chiar și in pandemia de coronavirus. Și chiar și in timpul carantinei. Reprezentanții municipalitații cauta soluții: vor sa reduca chiria sau sa prelungeasca…

- Patru angajați ai Direcției de Urbanism din Primaria Timișoara au fost confirmați cu Covid-19, iar alți zece oameni sunt in izolare, printre care și arhitectul-șef al orașului. Primarul Dominic Fritz spune ca, momentan, activitatea este blocata, pentru ca nu are cine sa semneze actele.

- Reprezentanții mai multor instituții s-au intalnit la sediul Primariei Timișoara pentru a discuta despre problema migranților care sunt in numar tot mai mare pe strazile Timișoarei. Din nou, a fost adusa in discuție nevoia sprijinului oferit la nivel central, capacitatea orașului, dar și a județului…

- Discutii intre premierul Florin Citu si reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in perspectiva adoptarii de catre Guvern a proiectului de buget pe anul 2021 Au fost aduse in discutie principalele probleme cu care se confrunta administratia locala in ceea ce priveste bugetele…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic Fritz vor…