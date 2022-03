Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, luni, la Palatul Cotroceni, cu ministrul canadian al Afacerilor Externe, Melanie Joly, aflata in vizita in Romania, cu care a discutat despre situatia ingrijoratoare de la granitele tarii noastre si din regiunea Marii Negre, dar si despre dezvoltarea si extinderea cooperarii in domeniul nuclear civil. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a apreciat prezenta oficialului canadian in tara noastra in acest moment critic pentru intreaga regiune. “Presedintele Klaus Iohannis a evocat situatia ingrijoratoare de la granitele Romaniei si din regiunea…