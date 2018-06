Intalnire istorica intre Donald Trump si Kim Jong-Un. Cei doi lideri au dat mana Presedintele american Donald Trump a dat mana cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, marti, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord.



Cei doi lideri s-au intalnt pe insula Sentosa, in Singapore, dupa luni de negocieri diplomatice si au parut sa fie foarte relaxati.



"Nu a fost usor sa ajungem aici. Au fost obstacole, dar le-am depasit ca sa ne aflam aici", a declarat Kim Jong-un.



Liderul nord-coreean nu a oferit un raspuns atunci cand a fost… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

