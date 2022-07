Stiri pe aceeasi tema

- Principalul punct al intalnirii a constat in operationalizarea a unei noi artere destinata controlului autocamioanelor, pe sensul de iesire din tara. Astazi, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea judetul Satu Mare , a avut o intrevedere a inspectorului general al Politiei de Frontiera Romane, domnul…

- In data de 23 iunie, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Botoșani. Aceasta conducea un autovehicul marca Ford Focus, inmatriculat in Elveția.…

- Avand in vedere ca a inceput perioada vacantei elevilor, dar si cea a concediilor, si mulți cetațeni romani calatoresc in afara granițelor tarii, traficului in punctele de trecere a frontierei, in special la frontiera cu Ungaria s-a intensificat. Sfarșitul saptamanii trecute a fost unul aglomerat in…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de intrare in Romania un cetațean roman, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarșirea infracțiunii de furt. Marti, 07 iunie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat pe sensul de intrare in Romania un cetațean roman, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarșirea infracțiunii de talharie. Ieri, 05 iunie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Politistii de frontiera au depistat si predat autoritatilor competente un barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, urmarit general pentru infractiuni contra linistii si sigurantei publice, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Sambata, 16 aprilie a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a ieși din țara un cetațean roman, in varsta 29 de ani, domiciliat in Botoșani. In urma efectuarii formalitaților la frontiera, s-a constatat faptul ca acesta este dat in urmarire generala,…

- Posta Romana a finalizat joi, la Punctul de Trecere al Frontierei Halmeu (judetul Satu Mare), actiunea de suport logistic oferit operatorului postal belgian, bpost, pentru transferul a peste 60 de tone de alimente neperisabile si produse de igiena, donatii colectate in reteaua postala belgiana pentru…