- Conducerea Primariei comunei Ibanești a atribuit, in data de 17 august 2022, societații D & D Instal SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 1.712.203 lei, fara TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețea canalizare menajera și racorduri comuna Ibanești – Lot 3", informeaza…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a anunțat marți, 27 septembrie, ca a participat la o discuție concreta, la sediul Ministerului Transporturilor, "despre legislație și pașii care pot fi urmați in vederea modernizarii infrastructurii feroviare in județul Mureș." "In ce privește trenul metropolitan,…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat marți, 23 august, in cadrul emisiunii "Aici și acum – Itt es Most" difuzata live pe pagina de Facebook a portalului de știri Msnews.ro, ca tronsonul Ungheni – Miercurea Nirajului, parte a viitoarei autostrazi Targu Mureș – Targu Neamț…

- Deputatul PSD Dumitrița Gliga a fost prezent duminica, 7 august, la deschiderea Festivalului de Dansuri "Peștișorul de Argint", eveniment inclus in cadrul Targului Peștelui de la Zau de Campie, prilej cu care a anunțat cateva din proiectele care pot fi puse in valoare de catre comuna Zau de Campie.…

- Timp de doua zile, opt jurnaliști din Targu Mureș, Cluj Napoca, Iași alaturi de peste 10 refugiați ucraineni au luat parte la o inedita școala de vara dedicata subiectului delicat al efectelor razboiului din țara vecina. S-a discutat despre ajutorul acordat de Romania inca din primele momente, solidaritatea…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat miercuri, 3 august, la dezbaterile publice organizate pe tema construirii autostrazii A8, Targu Mureș – Targu Neamț, secțiunea 1 Targu Mureș – Miercurea Nirajului și legatura la Autostrada A3. "Pe teritoriul județului Mureș vor fi 25 de kilometri,…

- „Autostrada A8 se urnește! Am participat astazi la dezbaterile publice pe tema construirii autostrazii A8, Targu Mureș – Targu Neamț, secțiunea 1 Targu Mureș – Miercurea Nirajului și legatura la autostrada A3." a anunțat deputatul. Agenția pentru Protecția Mediului Mureș va lua o decizie in legatura…

- Conducerea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a atribuit, in data de 13 iulie 2022, societații Trovainstal SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 2.857.260 de lei, fara TVA, pentru executarea lucrarilor din cadrul obiectivului…