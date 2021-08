Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, participa marti la o ceremonie militara la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor, organizata cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Foto: (c) ALEX…

- Ceremonia militara cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene are loc, marți, la Monumentul Eroilor Aerului aflat in Piata Aviatorilor din Capitala. Zborurile programate pentru azi au fost anulate dupa ce saptamana trecuta un elicopter militar a aterizat de urgenta in Piața Charles de Gaulle.Evenimentul…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor participa, marti, incepand cu ora 10,00, la ceremonia militara organizata cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor participa, marti, incepand cu ora 10,00, la ceremonia militara organizata cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, s-au intalnit, miercuri, la sediul Ministerului Apararii Nationale (MApN), cu seful Statului Major al Apararii din Bulgaria, amiralul Emil Eftimov, care este in vizita in Romania,…

- Romania va investi 135 de milioane de dolari pentru investiții in infrastructura militara, anunța ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Scopul acestor investiții este incurajarea prezenței prin rotație a trupelor SUA in Romania, ca urmare a pozițiilor oficiale ale președintelui american Joe Biden. Acesta…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua luni o vizita in Romania, pentru a vizita comandamentul Diviziei Multinationale Sud-Est, care participa la exercitiul NATO Steadfast Defender 21, informeaza vineri Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat de presa. Secretarul general…