Intabulări greșite, iar oamenii nu mai vor să dea proprietățile înapoi Sute de oameni dintr-o localitate din Cluj s-au trezit ca nu mai sunt proprietari pe terenurile pe care le știau ca sunt ale lor de ani buni, dupa ce angajații oficiului de cadastru au facut masuratorile in lipsa și au gresit hotarele. Acum, mulți sateni au fost nevoiți sa-și rascupere fostele proprietați, pentru ca noii deținatori nu erau de acord sa le dea inapoi. Satenii din Livada sunt in mare incurcatura. Ce era ieri in proprietatea lor a ajuns la vecini si invers. Haosul a inceput odata cu intabularea facuta pe bani europeni. Doar ca acestea nu au mers cum trebuie in teren: procedura s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi au loc meciurile din manșa tur a barajelor pentru optimile Europa League, iar capul de afis al zilei este partida dintre FC Barcelona și Manchester United. In Conference League, CFR Cluj va juca pe terenul lui Lazio Roma.

- Zona Beia-Mureni este intre Rupea și Sighișoara, pe o linie unde se fac modernizari importante, dar unde lucrarile vor dura ani buni, relateaza HotNews.ro.La un moment dat, circulația feroviara a fost intrerupta total, insa apoi a fost reluata.Tremuri intarziate:IR 347 Viena - București, 5 ore și 50…

- Fermierii francezi au ieșit cu tractoarele la proteste in Paris pentru a protesta fața de restrictiile impuse cu privire la utilizarea pesticidelor si alte reglementari de mediu care ameninta productia agricola in Uniunea Europeana. Protestul fermierilor francezi vine la o luna dupa ce Curtea de Justitie…

- Elicopterul cazut in Ucraina, in care au murit ministrul de Interne și alte opt persoane, ar fi fost modernizat in Romania. Accidentul s-a produs in dimineața zilei de miercuri, 18 ianuarie 2023. Aeronava s-a prabușit in orașul orașul Brovari din apropierea capitalei Ucrainei, Kiev. Bilanțul total al…

- Qatarul a reiterat ca tara neaga orice implicare intr-un caz de coruptie investigat de autoritatile belgiene, care implica persoane legate de Parlamentul European. Autoritatile belgiene au pus sub acuzare patru persoane legate de Parlamentul European, din cauza acuzatiilor ca gazda Cupei Mondiale, Qatar,…

- In 2006, la doi ani dupa privatizare, mai mulți senatori au inființat o comisie in care au investigat acest demers. Raportul comisiei nu a fost niciodata facut public. In același timp, OMV este acuzata de inșelaciune impotriva statului roman. Dosarul companiei austriece ar fi insa ingropat la Parchetul…

- Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani,…