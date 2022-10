Stiri pe aceeasi tema

Decesul tinerei Mahsa Amini in arestul politiei a fost legat de o afectiune cerebrala si nu a fost provocat de lovituri, arata un raport medical publicat vineri de legistii iranieni, citat de AFP si Reuters, scrie Agerpres. Amini a fost arestata pentru ca nu s-a imbracat așa cum cere legea islamica…

Numarul de persoane forțate sa lucreze sau care au ajuns intr-o casatorie impotriva voinței lor a crescut la aproximativ 50 de milioane in ultimii ani, potrivit datelor Organizației Internaționale a Muncii citat de Reuters , iar creșterea este datorata unor fenomene precum pandemia de coronavirus, a…

ONU are dovezi ce arata cum China s-ar face vinovata de crime impotriva umanitații. „ Detenția arbitrara și discriminatorie" de catre China a uigurilor și a altor musulmani, in regiunea Xinjiang a țarii, ar putea constitui crime impotriva umanitații, a declarat miercuri șeful ONU pentru drepturile omului,…

- Craterul aparut in Chile și-a dublat in doar cateva zile dimensiunea, devenind suficient de mare cat sa „inghita” Arcul de Triumf din Paris. In aceste condiții, oficialii din regiune au emis un ordin pentru oprirea lucrarilor la o mina de cupru din apropiere.

Insula Pastelui, una dintre cele mai importante atractii turistice din Chile, a primit joi primul grup de turisti dupa ce accesul vizitatorilor a fost restrictionat timp de peste doi ani din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.

- Insula Pastelui, una dintre cele mai importante atractii turistice din Chile, a primit joi primul grup de turisti dupa ce accesul vizitatorilor a fost restrictionat timp de peste doi ani din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.

Pompierii au incercat vineri sa stinga, de la sol si pe calea aerului, un incendiu de vegetatie din apropierea unor zone rezidentiale din sud-vestul Turciei, a anuntat autoritatea forestiera, evenimentul amintindu-le turcilor de incendiile care au facut ravagii in aceeasi regiune anul trecut, informeaza…

Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters.