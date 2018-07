Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Al Dahra Agriculture LLC. din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila. Agricost SA activeaza in sectorul agricol, avand in concesiune de la statul roman teren agricol in Insula Mare a Brailei. Agricost are ca activitate principala…

- Contractul de cumparare a firmei Agricost de catre o companie din Emiratele Arabe Unite a primit verde de la Consiliul Concurenței, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate tranzacției. Agricost, deținuta acum de fermierul Constantin Duluțe, are in concesiune de la statul roman circa 50.000 de…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele pentru furnizarea de combustibil de aviatie de pe Aeroportul International Iasi ale Eurospeed, arata un comunicat transmis miercuri de institutie. „Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune…

- Mai multe memorandumuri de intelegere intre Romania si Emiratele Arabe Unite, inclusiv unul intre Agentia Nationala de Presa AGERPRES si Agentia de Stiri WAM, au fost semnate marti, de ministrii de Externe ai celor doua tari - Teodor Melescanu, respectiv Sultan al Jaber. Evenimentul a…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Unilever South Central Europe SA preia compania Betty Ice SRL, cel mai mare producator roman de inghetata, de la antreprenorul Vasile Armenean. Tranzactia are o valoare de circa 80 mil. euro, conform datelor ZF. Unilever isi desfasoara…