- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…

- Situație neașteptata in ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prezentata de Radu Valcan. Ispita Oana Monea a observat faptul ca Marius Moise lipsește de la petrecere, așa ca s-a dus in camera lui, ca sa vada ce face. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.Dupa ședința foto la care a mers…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan Kovacs, in legatura cu iubita sa. La doar cateva ore dupa difuzarea materialului, concurenta acestui sezon a emisiunii de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

- Ediția 7 Insula Iubirii, difuzata aseara, 6 iulie, a fost una plina de tensiuni. Una dintre cele mai apreciate ispite din sezoanele trecute a fost votata sa paraseasca insula. Este vorba despre Maria Ilioiu, una dintre cele mai controversate apariții.Concurenții au fost puși de Radu Valcan sa ia o decizie…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan. Concurentul emisiunii de la Antena 1 nu se aștepta la așa ceva din partea iubitei sale.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 30 iunie 2023, a adus multe emoții la Insula Iubirii. In aceasta seara, Iulian a luat o decizie radicala la bonfire. Concurentul emisiunii a declarat ca iși dorește sa paraseasca Insula Iubirii. Iata ce raspuns i-a dat prezentatorul Radu Valcan la cererea lui!

- Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” va aduce in curand in fața telespectatorilor noi provocari ale cuplurilor care ar fi in stare sa bage mana in foc pentru dragostea și fidelitatea pe care unii altora și-o poarta. Noul sezon „Insula Iubirii” va debuta joi și vineri, de la ora 20:30, la Antena…