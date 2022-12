Stiri pe aceeasi tema

- ALATURI DE COMUNITATE… Fasolea cu ciolan a devenit in ultimii ani mancarea tradiționala servita de 1 Decembrie. Iar mulți dintre cei care abia așteapta sa manance o porție de fasole spun ca nu faptul ca este gratis ii face sa stea la coada, ci faptul ca aceasta este foarte gustoasa gatita la ceaun,…

- In intervalele orare 06.00-09.00 și 16.00-19.00, polițiștii rutieri au acționat pe raza judetului Bacau pentru verificarea activitaților de transport de persoane și siguranța traficului rutier. La data de 14 noiembrie a.c., sub coordonarea Direcției Rutiere, in intervalele orare 06.00-09.00 și 16.00-19.00,…

- „Ieri, 08 noiembrie a.c., polițiștii Secției nr. 4 Poliție, din cadrul I.P.J. Iași au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre o persoana, cu privire la faptul ca sora sa are un conflict cu fostul concubin, intr-o stație de autobuz de pe raza mun. Iași. Polițiștii au efectuat de indata…

- Polițiștii de la Secția 3 de Poliție au auzit zgomotul bubuiturii și astfel au ajuns la petrecarețul ce mirosea a alcool. Ulterior, oamenii legii l-au condus pe tanar la Spitalul Clinic de Urgențe „Sfantul Spiridon” Iasi, unde i-au fost recoltate probe biologice. Șofer ieșean, prins beat in parcare…

- URMEAZA… Noul bazar va fi recepționat parțial in luna noiembrie. Anunțul a fost facut de primarul Vasile Paval in ultima ședința de Consiliu Local. Potrivit acestuia, doar halele nu vor fi puse in funcțiune intrucat, pana la acest moment, nu s-a rezolvat problema sistemului de stingere a focului in…

- STRATEGIE… Consiliul Județean Vaslui vrea sa “refaca infrastructura culturala” și sa “relanseze imaginea orașului”. Nu știe, momentan, cum sa faca asta, așa ca așteapta ca o firma specializata sa ii realizeze “Strategia culturala și artistica a județului pentru orizontul de timp 2022-2028”. Potrivit…

- Un tanar a fost impuscat vineri seara, 23 septembrie, pe o strada din Baia Mare. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Atacatorul a fost identificat si dus la politie pentru audieri. UPDATE: Tanarul impușcat se afla la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale noaptea…

- FARA MINTE… Mai multe persoane au fost implicate, joi noaptea, intr-o bataie in fata unui club din centrul Vasluiului. Totul a pornit pe fondul consumului de alcool, iar unul dintre agresori este un abonat al unei sali de forta. Impreuna cu un amic, acesta a luat la bataie doi tineri din comunele Puscasi,…