Institutul pentru Finanţe Internaţionale şi-a redus la jumătate previziunile de creştere a economiei mondiale în 2022 De asemenea, Institutul se asteapta ca fluxurile de capital catre pietele emergente sa scada cu 42% fata de anul trecut. Pe baza noilor sale estimari, grupul bancar global a declarat ca riscul de recesiune a crescut, deoarece se asteapta ca cresterea reala sa stagneze. ”Slabiciunea are o baza larga si lasa o marja mica de eroare. Riscul de recesiune globala este ridicat. In acest context, ne asteptam ca fluxurile de nerezidenti catre pietele emergente sa incetineasca semnificativ”, au scris economistii Institutului intr-un raport”. Institutul si-a redus prognoza pentru cresterea PIB-ului global… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

