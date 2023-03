Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orașului sunt așteptați la o dezbatere publica pe tema funcționarii Direcției de Asistența Sociala a municipiului Timișoara și inființarea unor noi servicii sociale. Dezbaterea va avea loc la sediul instituției de pe C. D. Loga.

- Primaria a anunțat ca „Timisoara decide!”, campania de bugetare participativa, a intrat in linie dreapta pentru ediția 2023. Proiectul de hotarare pentru aprobarea campaniei prin care vor fi implementate inițiative de interes local propuse de cetateni a trecut prin faza de consultare publica și este…

- Știm cu toții ca usturoiul aduce numeroase beneficii pentru sanatate. Se spune ca este anticancerigen și ca are efect benefic la persoanele hipertensive. Dar usturoiul nu aduce doar savoare mancarii și acestea nu sunt singurele lui beneficii.

- Aquaparkul acoperit de peste 80 de milioane de lei, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020, este aproape de inaugurare. Surse apropiate patronului Mihai „Mița” Olariu spun ca lucrarile vor fi finalizate luna aceasta in proporție de 98%z urmand ca ștrandul sa se…

- Un investitor din Timișoara, care are parteneri din SUA, va construi in județul Iași unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din regiune. In proiect este implicat și un fost politician cunoscut la nivel național – Catalin Ivan, fost europarlamentar.Parcul va fi amenajat pe un teren de peste 32…

- BURSE 2023 – Proiectul noii legi a Educatiei aduce cresteri ale burselor sociale si de merit si diparitia celor de performanta Bursa sociala ar crește cu 100 de lei, ajungand la 300 de lei, iar cea de merit crește pana la 450 de lei de la 200 de lei cat este in prezent, potrivit draftului legilor Educației,…