Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au intalnit, marti, in cadrul Sectiilor Unite, pentru a discuta despre proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, judecatorii au decis sa sesizeze CCR.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au intalnit, marti, in cadrul Sectiilor Unite, pentru a discuta despre proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor. Initial, sedinta a fost programata pentru ora 15,00, insa nu a fost intrunit cvorumul…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) precizeaza, referitor la protocolul incheiat cu Parchetul General si SRI, declasificat luni, ca acesta a fost incheiat in 2009 si ca nu contine alte acte aditionale.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu aspecte de neconstitutionalitate ale actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, scrie Agerpres.

- Surse judiciare ne-au precizat ca Inalta Curte de Casație și Justiție va sesiza Curtea Constituționala pentru legea privind executarea pedepselor la domiciliu.Camera Deputatilor a adoptat miercuri, ca for decizional, un proiect conform caruia persoanele condamnate pana la un an de inchisoare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anuntat joi ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor, prin care se propune ca persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani sa poata beneficia de executarea pedepsei la domiciliu…