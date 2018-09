Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat motivarea deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, anunta Antena 3.Potrivit ICCJ, Liviu Dragnea s-a folosit de influența…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru trafic de influenta, a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Tot in prezenta cauza,…

- Pachet de achitari la Instanța suprema. Un caz instrumentat de DNA Iași, in care erau implicați un deputat, un senator și mai mulți aleși locali a ajuns la final. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus achitarea celor 30 de inculpați. In cazul a trei dintre aceștia, decizia…

