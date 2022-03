Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de la Curtea suprema a Braziliei Alexandre de Moraes a ordonat blocarea aplicatiei de mesagerie online criptate Telegram, in urma unei solicitari din partea politiei federale a tarii, care o acuza ca nu colaboreaza cu autoritatile pentru a combate dezinformarea, au anuntat vineri canalele…

- HARTA FRONTULUI| Rușii spun ca au luat orașul Energodar și pregatesc blocarea Kievului Rușii spun ca au luat orașul Energodar și pregatesc blocarea Kievului Pe canalele de Telegram și Twitter, rușii anunța faptul ca au cucerit orașul Energodar, iar acum trupele se indreapta spre Voznesensk. De asemenea,…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, nu s-a prezentat vineri în fata politiei în fata careia un judecator de la Curtea Suprema i-a ordonat sa compara în cadrul unei anchete privind atacurile sale împotriva sistemului de vot electronic, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Procedând…

- Autoritatile americane i-au respins viza de intrare cosmonautului rus Nikolai Chub, conform agentiei spatiale a Rusiei, Roskosmos, citata de DPA. "Este un precedent periculos pentru cooperarea pe Statia Spatiala Internationala (ISS)", a scris sambata seful Roskosmos, Dmitri Rogozin, pe serviciul…

- Produsa in principal sub prezența soarelui, vitamina D este esențiala pentru buna funcționare a organismului nostru. Cu toate acestea, deficiențele sunt frecvente in sezonul rece. Daca mancarea noastra ar avea un rol de jucat? Denumita și „vitamina soarelui”, vitamina D este sintetizata in esența prin…