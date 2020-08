Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane de euro. Admite in parte cererea – Respinge actiunea restransa si modificata formulata […] The post Instanța a ridicat carantina dintr-o localitate din Prahova, instituita de DSU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .