- „Aproba raportul final al lichidatorului judiciar. In baza art.132 al.2 din Legea nr.85/2006 inchide procedura insolventei impotriva debitorului. Radiaza societatea debitoare din Registrul Comertului Bucuresti. In temeiul art.135 din Legea nr.85/2006 sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata…

- Tribunalul Bucuresti a decis inchiderea procedurii falimentului Rafinariei "Steaua Romana", una dintre cele mai vechi din tara, si a dispus radierea societatii din Registrul Comertului Bucuresti, hotararea nefiind definitiva, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca legea de modificare a Codului de procedura civila contine reglementari legate de Codul civil si a aratat ca titlul actului normativ trebuie sa reflecte continutul, legea in cauza incalcand principiul unicitatii reglementarii in materie, relateaza…

- Legea prin care s-au anulat pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstitutionala. Din ce spun surse CCR, motivele pentru care legea este neconstitutionala sunt unele extrinseci. Adica, intreaga procedura parlamentara pentru adoptarea legii a fost neconstitutionala. Nu au fost respectate…

- “Toti trei (liderii partidelor din coalitia de guvernare – n.r.) o sa semnam proiectul saptamana viitoare, il depunem in Parlament pe procedura de urgenta. La ultima coalitie am avut discutii, am hotarat parametrii legii si va intra in Parlament saptamana viitoare. Si eu si domnul Ciuca – pentru ca…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia societatii comerciale COLUMBIA SHIPMANAGEMENT CONSTANTA S.R.L.Astfel, asociatul unic al societatii COLUMBIA SHIPMANAGEMENT CONSTANTA S.R.L. decide dizolvarea si radierea CSM CREW SERVICE LIMITED din Registrul Comertului, datorita nerealizarii…

- “Prin Hotararea nr. 34/2022 din data de 2 februarie 2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica cu un inculpat, fost ministru al energiei…

- Curtea de Apel Galați a s-a pronunțat, marți, in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat decizia conducerii Universitații „Ovidius” din Constanța de a nu-i prelungi și in anul universitar 2021/2022 calitatea de profesor titular la Facultatea de Teologie din cauza faptului…