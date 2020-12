Pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna, Primaria Sfantu Gheorghe continua sa incante locuitorii cu instalații interactive si in acest an. Copiii, tinerii, dar nu doar ei, pot face lumina in centru pentru al treilea an la rand, de data aceasta in rondul din Parcul Elisabeta, langa Biserica Romano-Catolica Sfantul Iosif. Bicicleta cu trei […] Articolul Instalatii interactive in asteptarea Craciunului la Sfantu Gheorghe apare prima data in Mesagerul de Covasna .