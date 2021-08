Instagram va renunța la una dintre cele mai populare funcții Facebook ar putea fi nemulțumita de faptul ca utilizatorii parasesc Instagram pentru a da swipe la link-urile postate in story-uri. Acestea nu pot fi copiate, ci doar vizualizate direct din povestea respectiva. Dupa cum s-ar putea sa-și aminteasca unii dintre voi, acum cateva luni Instagram a dezvaluit ca va testa o functie care va permite utilizatorilor sa plaseze linkuri in Stories sub forma de stickere și se pare ca schimbarea va avea loc in curand. Acest lucru este susținut de YouTuber-ul Sam Sheffer, care a primit un mesaj de la Instagram care il informa despre schimbare. Potrivit mesajului… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a introdus recent TikTok stories, o functie care le permite utilizatorilor sa posteze continut ce dispare in termen de 24 de ore, relateaza Business Insider. Compania a confirmat noua caracteristica, asemanatoare celei prezente pe Facebook și Instagram, dupa ce un utilizator al Twitter a postat…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…

- WhatsApp are o funcție care va permite sa activați mesajele care dispar. Acestea sunt mesaje care se șterg automat dupa o perioada de timp, dar avand in vedere ca nu sunt șterse imediat, exista șansa ca acestea sa poata fi vazute in continuare de altcineva. Acesta este motivul pentru care in urma cu…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, eventual, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg ecranul…

- Motiv mare de sarbatoare in familia Loredanei Groza! Celebra cantareața iși aniverseaza fiica. Elena Boncea a implinit 23 de ani și, cu aceasta ocazie, tanara a primit din partea mamei un mesaj special de iubire, chiar in vazul fanilor. Artista a postat in aceasta dimineața pe Facebook și pe Instagram…

- Inca de la primele versiuni de Instagram, compania americana a restricționat postarea de linkuri in Story doar la un public foarte select. Funcția cu pricina, pana acum, era limitata la cei cu peste 10 mii de urmaritori, scrie playtech.ro .

- Podcast-urile exista de ceva vreme, deși presupunem ca in timpul pandemiei, oamenii au inceput sa intre mai mult in el ca mod de a se distra pe ei inșiși și pe ceilalți online. Acesta este motivul pentru care nu este o surpriza sa aflam ca Facebook ar putea cauta sa se implice in acest trend. Potrivit…

- Aplicatia a favorizat continutul original in functia sa „Stories” in detrimentul postarilor existente si repartajate, dar acum le va trata egal, a anuntat. Sistemul actual a avut „un impact mai mare decat era asteptat” asupra unor tipuri de postari. Dar acesta a fost un efect secundar neintentionat…