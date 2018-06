Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla foarte rar ca rețeaua Instagram, deținuta de compania Facebook sa aiba probleme de funcționare, dar atunci cand acestea apar, situația este raportata drept foarte drastica de catre utilizatori.

- Profitul Facebook a crescut la 5 miliarde de dolari in primul trimestru, in urcare cu 63%, in pofida scandalului Cambridge Analytica, cand firma de marketing politic a accesat datele personale ale unui numar de 87 de milioane de oameni și a declanșat o adevarata furtuna mediatica, scrie Reuters . Facebook…

- Compania romaneasca Retargeting.biz lanseaza elemente noi pe piața de eCommerce din EE (Eastern Europe): integrare atat cu Google, cat și cu Facebook & Instagram prin API (Application Programing Interface).

- Cercetatorul Aleksandr Kogan a colectat mesajele personale trimise si primite de utilizatorii Facebook care au instalat aplicatia „This Is Your Digital Life”, cea care a transmis informatiile personale a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook catre firma de consultanta Cambridge Analytica.…

- Ryanair renunța la cursa Oradea – Londra Stansted de la finalul lunii viitoare, desi initial zvonurile indicaau ca aceasta ruta nu va mai fi folosita din luna octombrie. Compania low-cost Ryanair va renunța mai repede la cursa dintre Oradea și Londra, chiar de la finele acestei luni, desi se planuia…

- Cei care folosesc Firefox pot evita sa fie urmariti de Facebook cu ajutorul unei extensii dezvoltate chiar de catre Mozilla, producatorul browser-ului.Numita, sugestiv, Facebook Container, noua extensie pur si simplu izoleaza Facebook de restul activitatilor realizate in Firefox. Tab-urile…

- Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook. Motorul de cautare ofera acum o extensie care limiteaza datele la care rețeaua de socializare are acces. Mozilla capitalizeaza de pe urma scandalului in care este implicata compania Facebook și ofera utilizatorilor…