- ​Ungaria a învins-o pe Islanda, în ultima zi din Grupa E și s-a calificat în Grupele Principale ale Campionatului European de handbal masculin. Tot miercuri, Danemarca a obținut o victorie de palmares în fața Rusiei.Lista echipelor calificate în grupele principale:…

- Leonardo DiCaprio este erou nu doar in filme, ci și in viața de zi cu zi. Actorul de la Hollywood a contribuit la salvarea unui barbat care a stat mai bine de 11 ore in ocean. Intamplarea a avut loc in 30 decembrie, cand DiCaprio se afla in vacanța in Caraibe.

- Accident grav in Timiș, in aceasta dimineața. O mașina in care se aflau patru persoane, intre care doi copii, a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent, un barbat a decedat, iat cei doi copii și femeia au fost grav raniți. Accidentul sa-a petrecut in apropiere…

- Polițiștii de frontiera ruși au arestat un barbat care a creat o granița falsa cu Finlanda pentru a pacali patru migranți ca au ajuns in Uniunea Europeana, arata The Guardian. Escrocul le-a inscenat victimelor sale o intreaga aventura, dupa ce i-a taxat cu peste 10.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au retinut si predat autoritatilor competente un barbat cu cetatenie romana si a Republicii Moldova, cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni cu violenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri,…

- Un accident grav s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in cartierul Ferentari din Capitala. Doua mașini de lux, un Lamborghini Urus și un BMW Seria 5 (E39) s-au izbit violent, iar martorii care susțin ca una dintre victime ar fi grav ranita.

- Un barbat a fost prins sub roțile tramvaiului, in urma cu scurt timp, in București. Pietonul fost transportat la spital.Citește și: Dezvaluire șocanta in cazul celor doi copii și femeii care au murit la Timișoara: De cate ori s-a sunat la Salvare "In jurul orelor 18:00, la intersectia…

- Un barbat suspectat de canibalism a fost arestat în nordul Rusiei, în timp ce trei victime ciopârțite au fost identificate împreuna cu resturi de pisici, câini și animale mai mici, potrivit BBC News.