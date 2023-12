Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (33 de ani) a postat un mesaj la finalul anului 2023, unul dintre cele mai grele din cariera ei. Sportiva din Constanța, care in acest an a primit vestea ca a fost suspendata patru ani pentru dopaj, a avut un scurt mesaj pe Instagram, alaturi de o fotografie din deșert, ea petrecand ultimele…

- Cu cateva ore inainte de trecerea in noul an, romanii iși pregatesc inimile pentru o serie de tradiții și obiceiuri stravechi menite sa aduca prosperitate și noroc in casele lor. Intr-un efort de a alunga spiritele rele și de a deschide calea catre un an nou plin de bogații, comunitațile din intreaga…

- Fostul premier Dacian Cioloș este disperat ca de anul viitor ar putea ramane fara vreo sinecura politica bine remunerata, fapt pentru care a inceput sa traga sforile chiar in partidul din care a plecat. Europarlamentarul PLUS Dacian Cioloș a constatat ca de anul viitor ar putea ramane fara vreo sinecura…

- Pentru ca vor crește salariile, se maresc și amenzile de circulație. De la anul, șoferii care fac cea mai mica greșeala in trafic vor ajunge sa plateasca aproape 1.000 de lei. Șoferii romani ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii punctului de amenda din 2024. Iar…

- Spiritul sarbatorilor de iarna este despre bucuria pe care o simti cand toti cei dragi sunt laolalta, cand simti recunostinta pentru acest moment ce reflecta unitatea si armonia; nu despre a epata prin cadourile primite, care mai devreme sau mai tarziu, isi vor pierde valoarea Pentru romani, inceputul…

- Echipele furnizorului de energie nu au reusit nici pana acum sa realimenteze cu tensiune toate sursele si statiile de pompare ce asigura alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor din judetul Constanta.Potrivit SC RAJA SA, la ora actuala, localitatile unde nu se furnizeaza apa potabila din cauza lipsei…

- Autoritațile din Venția iau in calcul introducerea unei taxe de turism in weekend-urile aglomerate. Taxa trebuia sa fie lansata in cursul acestui an, insa a fost amanata din cauza problemelor logistice. Prin introducerea acestei taxe, autoritațile urmareau reducerea aglomerației, incurajarea vizitelor…

- Lista magazinelor in care pot fi folosite tichetele sociale pentru alimente și mese calde in valoare de 250 de lei a fost actualizata de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in luna octombrie. Voucherele sociale sunt incarcate o data la doua luni cu cate 250 de lei, in patru…