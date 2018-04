Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Ministerul Agriculturii.

- KMG International, compania care detine grupul Rompetrol, a avut in 2017 rezultate record, cu un profit operational de 242 milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de 2016, si triplu fata de 2012 (79 de milioane dolari). Profitul net al companiei a fost de 80 de milioane de dolari in…

- România se afla pe locul 9 în ceea ce privește risipa de alimente, deși nu este una dintre cele mai bogate țari din Uniunea Europeana. Astfel, în coșul de gunoi al românilor ajung peste 2 milioane de tone de mâncare. Unii arunca mâncarea în timp ce alții…

- Vizitatorii straini au petrecut anul trecut doar 5 milioane de nopti in unitatile turistice din Romania, in timp ce in Polonia au petrecut 16 milioane de nopti, in Bulgaria 17 mi­lioane de nopti, iar in Cehia chiar 26 de milioane de nopti, arata datele publicate de Eurostat. Romania este codasa…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Suntem intr-unul din acele momente in care am vrea sa privim cu optimism spre viitor, spre ce ar putea sa ne rezerve batranetea la capatul a multi ani de munca. Reusim insa doar pana la un punct. In al 12-lea ceas, romanii par sa inteleaga ca nimeni in afara de ei nu va avea grija sa le asigure un trai…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…