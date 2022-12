Stiri pe aceeasi tema

- Programul educațional „Școala Siguranței Tedi” a fost lansat oficial pentru anul școlar in curs, urmand ca in perioada 31 octombrie 2022 – 05 iunie 2023 sa se desfașoare in școli activitați privind siguranța minorilor. Programul este inițiat de firma Maspex Romania și brandul Tedi, impreuna cu Ministerul…

- Siguranța rutiera este o responsabilitate comuna și necesita masuri concrete și coordonate. Cunoașterea legislației in domeniul rutier, respectarea regulilor din trafic și adoptarea unui comportament civilizat la volan și pe strada, imbunatațirea parametrilor infrastructurii rutiere, impunerea unor…

- Dezvoltarea pieței jocurilor de noroc In ultimii ani se poate observa o dezvoltare a industriei jocurilor de noroc in Romania, iar acest lucru are efecte pozitive asupra economiei, insa implica și anumite riscuri pentru jucatori, pe care aceștia nu reușesc sa le conștientizeze intotdeauna. De aceea,…

- Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului, in acest sfarșit de saptamana (18-20 noiembrie a.c.), inspectorii de prevenire au desfașurat acțiuni de control inopinat la 4 operatori economici din județul Bacau. Misiunile au vizat obiective cu aglomerari…

- La data de 12 noiembrie a.c., polițiștii au intervenit la 94 de evenimente, dintre care 87 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 si au organizat 2 actiuni. Pentru abaterile de la normele contravenționale, polițiștii au aplicat 207 sancțiuni contravenționale in valoare de 55.000…

- In aceasta saptamana, polițiștii bacauani in parteneriat cu Asociația EDIT au implementat Programul ,,Romania in Siguranța”, un amplu program de educație rutiera derulat la nivel național. Programul,, Romania in Siguranța” are ca scop instruirea și informarea copiilor, tinerilor și adulților in ceea…

- Continua acțiunile de combatere a fenomenului de piraterie rutiera și verificarea operatorilor care fac transport de pasageri! Echipa din cadrul Serviciului de transport public județean de persoane, cu sprijinul Poliției Rutiere, a efectuat astazi o misiune de prevenire și combatere a fenomenului de…

- In perioada 14-16 octombrie a.c., in zona centrala a municipiul Bacau se vor desfașura „Zilele Municipiului Bacau ” . In acest context, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente cu efective sporite pentru a asigura și menține un climat de ordine și siguranța publica.…