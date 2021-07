Inspectorii ecologi au controlat ambarcatiunile de transport turisti, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Monitorizare permanenta a vitezei de deplasare a ambarcatiunilor in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.In cursul acestui sfarsit de saptamana, inspectorii ecologi din cadrul comisariatelor regionale de control ale Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au verificat un numar de 62 de ambarcatiuni ce isi desfasurau activitatea pe teritoriul Rezervatiei.Pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 42 de sanctiuni: 21 de sanctiuni pentru nerespectarea vitezei de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI ALE POLIȚIEI RUTIERE DIN VALCEA Polițiștii rutieri acționeaza in permanența pentru reducerea riscului rutier, fluidizarea traficului și creșterea nivelului de siguranța a cetațeanului. Printre obiectivele acestei acțiuni s-au numarat și urmatoarele aspecte, respectiv impunerea respectarii normelor…

- In perioada 19-25 mai, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, cei ai Serviciului Rutier, Biroului Rutier, polițiilor orașenești și secțiilor de poliție rurala au efectuat controale in domeniul transportului școlar de elevi și public de persoane. „Activitațile au vizat traseele aflate in proximitatea…

- Peste o mie de persoane din județul Brașov au fost verificate cu privire la masurile de carantinare sau izolare. Controalele s-au finalizat cu 34 de sancțiuni contravenționale in valoare de 3 500 de lei. Polițiștii brașoveni au verificat 540 de locatii, 54 de societați comerciale și persoane fizice…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 11 mai 2021, la Blaj, au fost legitimate 114 persoane, au fost verificate 52 de autovehicule și au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, din care 14 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 600 de persoane aflate in carantina,…

- Poliția a dat amenzi in valoare de 2,4 milioane de lei in perioada Sarbatorilor Pascale Ortodoxe pentru nerespectarea masurilor anti Covid. Pe de alta parte, nu au fost inregistrate evenimente deosebite din perspectiva ordinii și siguranței publice, pe anumite segmente fiind inregistrate scaderi ale…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 25 aprilie 2021, la Alba Iulia, au fost legitimate 221 de persoane, au fost verificate 136 de autovehicule și au fost aplicate 26 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…