Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) a anuntat, duminica seara, ca discuta cu Iranul, dupa ce in presa au aparut informatii ca s-ar fi reusit imbogatirea uraniului la un nivel de 84%, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat duminica seara ca este in discutii cu Iranul, dupa ce in presa au aparut informatii despre detectarea de uraniu imbogatit la 84%, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ford va anunța vineri intoarcerea in Formula 1 la New York, dupa ca a stabilit detaliile unei colaborarari cu Red Bull, iar faimoasa sigla ovala va aparea din nou la curse incepand din 2026.

- Constructorul american de mașini de lux și-a anunțat in mod oficial planurile sale de a intra in Formula 1 la mijlocul acestui deceniu. Anunțul vine dupa ce General Motors, grupul care deține Cadillac, a incheiat un parteneriat cu echipa americana Andretti Global. In prezent, cea din urma echipa concureaza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca țara sa iși propune sa aiba cea mai puternica forța nucleara din lume. Recent, a promovat zeci de ofițeri militari implicați in recenta lansare a unei noi rachete balistice capabile sa atinga continentul american, a relatat duminica presa de stat. Kim Jong…

- Liderul Kim Jong Un a declarat ca obiectivul final al tarii sale este sa detina cea mai puternica forta nucleara din lume, in timp ce a promovat zeci de ofiteri militari implicati in recenta lansare a celei mai importante rachete balistice din Coreea de Nord, a informat duminica presa de stat nord-coreeana,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS CoV 2 au sosit in tara in aceasta saptamana.Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…